Volkswagen profită de prezența la Salonul Auto de la New York pentru a continua ofensiva de SUV-uri la nivel global. După ce am văzut a treia generație Touareg și noul Advanced dedicat Chinei, constructorul german a prezentat conceptul Atlas Cross Sport, care va fi produs în serie începând din 2019 sub forma unei versiuni cu 5 locuri pentru SUV-ul Atlas.

Pentru moment, Atlas este comercializat doar în Statele Unite, însă oficialii Volkswagen afirmă de mai bine de un an că analizează posibilitatea de a exporta modelul și în Europa.

Volkswagen Atlas Cross Sport Concept: date esențiale: ● Conceptul are un... citeste mai mult

