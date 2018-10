Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Volkswagen a anunțat rezultatele financiare ale grupului pentru trimestrul al treilea din 2018. După o primă jumătate de an profitabilă, grupul german nu a reușit să obțină performanțe financiare la fel de bune și după ce am trecut de mijlocul acestui an.

Așa cum oficialii companiei estimaseră anterior, tranziția la testele WLTP a fost o provocare majoră pentru VW, al cărui profit a avut de suferit din cauza vânzărilor mai slabe.

Potrivit datelor oficiale, profitul VW a scăzut cu 18.6% în trimestrul al treilea, la un nivel de 3.51 miliarde de euro. În ciuda acestui rezultat,... citeste mai mult

