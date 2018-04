Voleibalistii de la CSM Campia Turzii vor evolua in fata propriilor suporteri, la turneul de promovare in prima liga!

Dupa sezonul regular bun si castigarea turneului semifinal al seriei de vest in Divizia A2, la volei masculin, formatia CSM Campia Turzii va avea avantajul propriului teren in incercarea de a se clasa pe unele din cele doua locuri, care vor da dreptul sa promoveze in prima liga voleibalistica a Romaniei.



Astfel, ieri, la sediul Federatiei Romane de Volei, CSM-ul a castigat dreptul de organizare a turneului de promovare in A1, dupa o lupta dusa la masa, cu reprezentantii formatiilor VCM Piatra Neamt si Stiinta Bacau.

Turneul de promovare in A1 se va desfasura in perioada 11-13 mai, in Sala Sporturilor "Ioan Stanatiev"... citeste mai mult