• formaţia pregătită de profesoara Adina Albuşoiu s-a calificat la etapa regională a Gimnaziadei • podiumul etapei judeţene a fost completat de echipele şcolilor “Mihu Dragomir” şi “Ion Băncilă”



Opt echipe au participat în acest an la etapa judeţeană a turneului de volei fete din cadrul Gimnaziadei, iar primul loc, i-a revenit, pentru al doilea an consecutiv, formaţiei de la şcoala “Al. I. Cuza”, pregătită de profesoara Adina Albuşoiu.

Echipă ambiţioasă, nou formată în jurul celor două jucătoare care activează la clubul Sport Plus, Andreea... citeste mai mult