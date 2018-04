In mioritica Liga a 4-a damboviteana mai sunt de jucat sapte etape. A ajuns la borna 28. Trupa lui Nelu Radu, Gloria Cornesti, este, si matematic, campioana judetului Dambovita si va merge la barajul de promovare in Liga a 3-a. Este in fotoliul de...

Dambovita, 11 Mai 2012