Echipa națională de volei feminin sub 17 ani a scris istorie vineri la Sofia Echipa națională de volei feminin sub 17 ani a scris istorie vineri la Sofia, reușind calificarea la Campionatul Mondial Under 18 de anul viitor după o pauză de un sfert de secol, dar și la Festivalul Olimpic ale Tineretului European din Azerbaidjan, ca urmare a victoriei dramatice în fața Sloveniei, scor 3:2 (26:24, 18:25, 20:25, 27:25, 15:10), de vineri. Tricolorele vor juca sâmbătă pentru locul 5 la Campionatul European, împotriva Belarusului, cu începere de la ora 12:30.



România participase pentru ultima oară la un turneu final de Campionat Mondial... citeste mai mult

