Volei, Divizia A2 (seria de vest): CSM Campia Turzii incheie partidele din sezonul regulat, in deplasare la Brasov!

Voleibalistii de la CSM Campia Turzii joaca sambata 17 februarie, in ultima etapa a sezonului regulat din Divizia A2 (seria de vest), in deplasare la Brasov, cu "lanterna" seriei, formatia locala CSU. Chiar daca meciul pare la prima impresie unul fara probleme pentru cei de la CSM, am aflat din surse ca formatia brasoveana se pregateste intens, dorind sa produca o surpriza chiar in ultima partida.



De partea cealalta, formatia antrenata de Dan Remes isi doreste sa obtina o victorie care sa ii ajute sa ramana la final pe locul secund si sa se califice direct la turneul semifinal al seriei. In cazul in care vor termina pe locul 3... citeste mai mult

