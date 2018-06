Volei, Divizia A1: Formatia de prima liga CSM Campia Turzii si-a aflat programul competitional din editia 2018-2019!

Daca in luna mai formatia de volei masculin CSM Campia Turzii reusea sa promoveze in prima liga voleibalistica din Romania, in urma cu o saptamana, la Blaj, a avut loc stabilirea programului competitional al editiei 2018-2019 din Divizia A1.



In aceasta editie vor participa 12 echipe, cu mentiunea ca judetul Cluj este singurul judet care are 3 reprezentante in prima liga, respectiv Universitatea Cluj, Unirea Dej si CSM Campia Turzii, doar capitala tarii mai are trei formatii inscrise (CSM Bucuresti, Dinamo Bucuresti si... citeste mai mult