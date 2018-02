Vola.ro anunta un volum tranzactional de 60,7 milioane de euro si o cifra de afaceri de peste 6,5 milioane euro in 2017 Vola.ro, cea mai mare agentie de turism online din Romania, a raportat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzactional total de 60,7 milioane de euro (in crestere cu 24% fata de 2017) si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in crestere cu 13% fata de anul anterior) pentru activitatea companiei in Romania.

