Echipa masculină de curling a României va participa, sub comanda antrenorului ceh Vlastimil Vojtus la Campionatele Europene, Divizia C, la Copenhaga, între 12 şi 16 aprilie, potrivit site-ului forului român.

Vojtus va pregăti echipa României pentru a şaptea oară, precizează sursa menţionată. „Îmi aduc aminte de cea mai bună performanţă din istoria echipei României. Aceasta a jucat în Copenhaga în 2013 luând medalia de argint în Divizia C. Cred că «spiritul» victoriei echipei noastre va reveni odată cu întoarcerea în această locaţie. Aştept cu nerăbdare campionatul şi cred în succes”, a declarat Vlastimil Vojtus (42 ani),... citeste mai mult

azi, 16:02 in Sport, Vizualizari: 41 , Sursa: Azi in