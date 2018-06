Vointa Lupac a ratat promovarea

Pentru Corvinul, jucătorul Tecsi a deschis scorul în minutul 23, pentru ca tot el să majoreze diferența de pe tabelă în minutul 67. Singurul gol al Voinței a fost înscris de Cristi Pop în minutul 89, dar fotbaliștii Lupacului n-au reușit să înscrie și golul decisiv.

„Îmi pare rău că am pierdut calificarea, dar asta este. Nu am cuvinte și nu pot să descriu jocul nostru. Am jucat total opus față de cel practicat la Hunedoara, unde am fi putut înscrie al doilea gol în prima repriză și acum am fi fost promovați. Am jucat slab, în prima repriză jucătorii au fost timorați și au intrat în jocul adversarilor. Din păcate, nu am avut acea agresivitate în jumătatea proprie... citeste mai mult

acum 48 min. in Locale, Vizualizari: 26 , Sursa: Caras Online in