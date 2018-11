• şi relansează lupta pentru şefia Seriei a III-a • Gloria Movila Miresii a bifat al nouălea succes consecutiv • Alin Butiseacă de la Voinţa Găiseanca şi Florin Ionescu de la AS Ulmu sunt golgeterii rundei a 10-a



Etapa a 10-a a Ligii a V-a a fost una fără surprize, cu multe partide în care s-au marcat goluri pe bandă rulantă şi cu doi jucători, Alin Butiseacă de la Voinţa Găiseanca şi Florin Ionescu de la AS Ulmu, care şi-au trecut în cont câte cinci reuşite. Echipa care oricând, dacă are tot lotul prezent, poate învinge pe orice teren din acest eşalon, Voinţa... citeste mai mult