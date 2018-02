Primul amical jucat in acest an, a adus prima infrangere pentru echipa din Babta. Meciul s-a disputat la Gardani, pe un teren noroios care a pus probleme ambelor echipe. Prima repriza a fost marcata de cele 3 goluri ale celor de la Fărcașa, si numeroase ocazii ale Voinței irosite de Besenyei, Temian Ovidiu si Smical. Primul gol a venit dupa o centrare in care Feidi Marcel si-a scapat adversarul din marcaj iar acesta a inscris din vole. Al doilea gol, a venit dupa o pasa gresita in centru a lui Budea, gazdele scapand doi contra 1 cu Blidar, acesta fiind invins cu un sut plasat. De mentionat ca cei de la Farcasa au... citeste mai mult