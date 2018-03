Invitatul Mirelei Voicu în emisiunea „Voi cu Voicu”, Contele Incappucciato, a dezvăluit câteva din misterele care se ascund în Munții Carpați, dar și despre rețeaua de tuneluri inițiatice de sub România.

Autoriii cărți „Secretele României subterane” scriu că ar exista 500 de tuneluri și catacombe săpate din vremurile străvechi, unele sunt săpate sub munți, altele sub cetăți. Inițial aveau rolul de refugiu, dar ulterior au fost lansate mai multe ipoteze. Că sub Munții Bucegi ar fi o bază militară secretă, alții că e o zonă controlată de extratereștri.

Tunelurile nu sunt dispuse haotic, ci ar forma lupul dacic.

„Reteaua energetică s-a desprins de cea subterenă,... citeste mai mult

