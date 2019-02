Magicianul Verdini a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre secretele magiei, dar și despre cum a început el să practice acest lucru.

„Verdele simbolizează viață, fericire, eu i-am atribuit toate. Magia este un mod de comunicare, este o limbă străină pentru mine. La 17 ani am avut primul show, mi-am dat seama cu puțin timp înainte. Am fost atras de cărțile de joc de când eram mic. Magia mi-a plăcut, evident. Pe la 15 ani am zis, da, asta o să fac într-o zi. Primul pas a fost testul simplu... Vărul meu a intrat într-o comunitate de magicieni și de acolo au ajuns la mine.

La 17 ani am avut primul show, nu a ieșit bine. M-au prins cu... citeste mai mult