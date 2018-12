Părintele Ionuț Butoiu a vorbit în emisiunea „Voi cu Voicu” despre o minue pe care a trăit-o. Părintele a povestit că în urmă cu câțiva ani a suferit un accident, în urma căruia, a rămas paralizat de la gât în jos. Medicii nu îi mai dădeau nicio șansă de supraviețiuire și chiar l-au declarat decedat, însă părintele Ionuț Butoiu și-a revenit complet în mod miraculos.

„Mi-am dorit foarte mult să văd și eu cum arată marea. Am plecat către Constanța. Am ajuns pe o stâncă de unde voiam să privesc mai bine și acolo s-a întâmplat ceva, la un moment dat am alunecat, am căzut cu capul în mare. În... citeste mai mult