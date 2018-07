Părintele Ghelasie, starețul Mănăstirii Sfântul Dimitrie din Sighișoara, a fost invitat la emisiunea „Voi cu Voicu” și a povestit mai multe întâmplări incredibile legate de părintele Dorobanțu, considerat sfânt.

„Ne-am dus să ne scălădăm și o broască tot sărea pe mine. Am fugit acasă și când am ajuns, era aprinsă o lumânare, era tămâiat în casă și mama și tata au zis că vine părintele Dorobanțu. Copil fiind, nu știam cine e. Avea părul legat în cruce, intră în casă, a binecuvântat casa și am rămas uimit cum i-o strigat pe mama și pe tata pe nume. Pe mama a strigat-o Anunța și pe tata Valer”, a spus preotul Ghelasie.

„Foarte bine vorbea cu oamenii, îi cunoștea pe nume.... citeste mai mult