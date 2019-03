Vog, cainele politist din Braila a ajutat la prinderea unui hot deosebit de periculos

In data de 11 martie, politistii braileni, cu sprijinul colegului lor, Vog-cainele politist, au reusit sa-l depisteze pe un barbat de 31 de ani, din Faurei, banuit de comiterea unei infractiuni de talharie.

La data de 10.03.2019, ora 10:00, o femeie, in varsta de 77 de ani, din orasul Faurei, judetul Braila, a sesizat faptul ca, la ora 21:30, o persoana a patruns in incinta locuintei sale si, prin folosirea unor acte de violenta, i-a sustras suma de 500 de lei, telefonul mobil si cartea de identitate.

La nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Braila a fost constituita o... citeste mai mult

