Vodafone România introduce în ofertă cele mai noi terminale marcă proprie, Vodafone Smart N9 și N9 Lite. Ambele terminale sunt proiectate, dezvoltate și testate de echipele internaționale de design Vodafone din Düsseldorf, München și Berlin.

Noua serie Smart N9 are un design premium cu finisaje surprinzătoare, de înaltă calitate, și are instalat Android 8.1 Oreo. Cele două terminale au un ecran mai mare, iar rama acestuia este mai mică, pentru o experiență mai bună a utilizatorului. Vodafone Smart N9 are un ecran... citeste mai mult