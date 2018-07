Vodafone România introduce în ofertă Nokia 3.1, cel mai recent smartphone lansat de HMD Global. Nokia 3.1 dispune de Android One creat special de Google pentru HMD Global și giroscop pentru aplicațiile de realitate augmentată.

Noul Nokia 3.1 are display HD+ Corning® Gorilla® Glass de 5,2” și format 18:9 ideal pentru videoclipuri și navigare web. Smartphone-ul recent lansat este construit din aluminiu și este disponibil pentru clienții Vodafone România în două variante de culoare, alb și negru.

În ceea ce privește partea hardware, telefonul are procesor... citeste mai mult