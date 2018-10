Vodafone România deschide astăzi precomenzile pentru iPhone Xr, pe siteul operatorului telecom sau în magazinele Vodafone.

Compania americană Apple a lansat în această toamnă trei noi modele de iPhone, cu preţuri şi mărimi diferite ale ecranelor. Noul vârf de gamă al familiei iPhone de la Apple, iPhone Xs Max, are un ecran de 6,5 inchi, mai mare decât cel al Samsung Galaxy Note 9, în timp ce succesorul iPhone X are un ecran de 5,8 inchi. În plus, ambele modele de top deţin ecrane de tip OLED.

Cel mai important model este iPhone XR, un model mai... citeste mai mult