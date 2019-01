Vodafone, lider mondial pentru serviciile Machine-to-Machine pentru al cincilea an consecutiv

Pentru al cincilea an consecutiv, Vodafone a fost desemnat de Gartner drept lider mondial pentru serviciile Machine-to-Machine (M2M), conform raportului „Magic Quadrant”*, pentru abilitatea de execuție și pentru viziunea cuprinzătoare.

„Considerăm că poziționarea Vodafone de către Gartner în topul liderilor pentru al cincilea an consecutiv reprezintă un record și o recunoaștere pentru progresul nostru excepțional în domeniul Internet of Things, precum și pentru poziția puternică de lider și inovator pe piață”, a declarat Stefano Gastaut, IoT Director, Vodafone Group.

Cel mai recent Barometru IoT arată că proiectele IoT devin din ce în ce mai mari, numărul de... citeste mai mult

