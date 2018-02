♦ Al doilea jucător de pe piaţa de telefonie mobilă va investi peste 100 mil. euro în reţea şi în IT, sumă mai mare faţă de anul anterior.

Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa locală de te­le­fo­nie mobilă, are în acest an un buget de investiţii în re­ţea şi în IT de peste 100 mil. euro, mai mare decât cel din anul an­terior, care va fi direcţionat către extinderea şi îmbu­nă­tăţi­rea reţelelor fixe şi mobile, dar şi către o expansiune puter­ni­că a departamentului de IT.

„În 2018 vom investi mai mult decât în 2017 în reţea, este o sumă cu 9 cifre, în euro. Sunt investiţii mai mari faţă de anul trecut în reţea, dar şi în IT, cu o accelerare pe IT, în con­formitate cu strategia... citeste mai mult