Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa de telefonie mobilă şi una dintre cele mai mari companii locale, a recrutat-o pe poziţia de director executiv IT (CIO) pe Gabriela Stănică, directorul de IT pentru Europa Centrală şi de Est al companiei de vânzări directe Avon, care este liderul pieţei de cosmetice din România.

Din poziţia ocupată la Avon din august 2016, Gabriela Stănică avea în coordonare peste 70 de oameni din echipa de IT 24 de ţări, cu un business de 1,5 mld. dolari. Absolventă de Matematică şi Calculatoare la...