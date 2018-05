Vodafone a cumparat UPC Romania Vodafone Group Plc a semnat un acord pentru preluarea operatiunilor Liberty Global din Romania, Germania, Republica Ceha si Ungaria, in urma unei tranzactii cu o valoare totala de 18,4 miliarde de euro, ce face parte din strategia companiei de a investi semnificativ in convergenta in tarile din Europa in care opereaza.

Entitatea formata in urma achizitiei va permite clientilor Vodafone si UPC Romania sa aiba acces la oferte convergente de servicii mobile, de internet in...

