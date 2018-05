În ciuda previziunilor sumbre inițiale, profesorii vor primi mult discutatele vouchere de vacanță. potrivit unor informații de ultimă oră, banii pentru tichete ar fi intrat deja în conturile Inspectoratelor Județene Școlare.

"Nu se primeste decat acolo unde salariatul are norma de baza. Avem contabili, avem secretari, sunt tot felul de suprapuneri. Deci intra numai si numai pe salarii de baza. La profesori care lucreaza in trei scoli e foarte complicat sa le fractionezi voucherul. Ca urmare, va primi numai unde a cerut baza de solicitare participare in consiliul profesoral.... citeste mai mult

