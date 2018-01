Preţurile petrolului urcă şi urcă, determinându-i pe forecaster să anticipeze că acestea ar putea atinge 80 de dolari pe baril în acest an, potrivit The Wall Street Journal.

Petrolul se tranzacţionează deja la cel mai ridicat nivel din trei ani după un avans de 22% al contractelor futures pe petrolul american în ultimele 12 luni.

Byron Wien, de la Blackstone, a inclus petrolul la 80 de dolari pe lista sa anuală de 10 surprize care ar putea apărea pe pieţe în acest an. Citigroup are o estimare similară. Alţii rămân sceptici însă.

Articol publicat în ediţia tipărită a Ziarului Financiar din data de 12.01.2018

citeste mai mult