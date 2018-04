Un nume “greu” de pe piaţa media şi-a anunţat plecarea de la postul cu care s-a identificat în ultimii 24 de ani. George Vintilă, în vârstă de 47 de ani, a vorbit pentru prima dată la Pro FM acum 24 de ani. Recent, acesta a simţit nevoia să facă o schimbare şi a plecat din instituţia care i-a fost “a doua casă”, scrie stiripesurse.ro

Acesta a vorbit şi despre planurile de viitor: “În principiu, sunt proiecte care ţin de televiziune. Dar înainte de a mă apuca de orice altceva, aş dori să apăs butonul off şi să mă deconectez puţin de la toate activităţile de până acum. Vreau o pauză. 24 de ani au fost, totuşi, o viaţă de om, în care am râs, am transmis o vibraţie pozitivă de... citeste mai mult