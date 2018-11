Românul Vlăduţ Simionescu a câştigat medalia de aur la Grand Prix-ul de juo de la Haga, la categoria plus 100 kg. Sportivul nostru, care a acuzat în meciul din penultimul act o durere la muşchii pectorali, a fost învins de ucraineanul Yahiv Khammo.

În acest moment, Simionescu ocupă locul 25 în lume la categoria plus 100 kg şi este al treilea cel mai bine clasat român în acest moment.

Pe tabloul feminin, Larisa Florian are cea mai bună clasare mondială dintre sportivii noştri - locul 10 la -52 kg. Alexandra Pop este pe locul 22 la -48 kg. Poziţii bune au şi Monica Ungureanu - locul 25 la -48 kg şi Loredana Ohâi - locul