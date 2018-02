Vladimir Putin

Preşedintele rus Vladimir Putin a mărturisit joi că nu deţine un smartphone, după ce anul trecut s-a descris drept o "persoană obişnuită" care aproape că nu utilizează internetul şi care nu are conturi pe reţelele sociale, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Spuneţi că toată lumea are un smartphone", a declarat Putin, după un discurs al directorului Institutului naţional de cercetare Kurceatov, Mihail Kovalciuk, susţinut cu prilejul unei reuniuni a cercetătorilor ruşi de la Novosibirsk, în Siberia occidentală.

Dl Kovalciuk tocmai afirmase în discursul său că la ora actuală "fiecare are... citeste mai mult

