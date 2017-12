Vladimir Putin, mesaj de avertizare pentru liderii lumii. Cum va ajuta Siria

"Rusia va continua sa ajute Siria pentru protejarea suveranitatii, unitatii si integritatii, pentru promovarea unui proces politic si in vederea eforturilor de ajutorare a economiei nationale", se arata in declaratia de la Kremlin, citata de Reuters. Presedintele rus a ordonat la jumatatea lui decembrie o retragere partiala a trupelor desfasurate incepand din septembrie 2015 in Siria, in sustinerea armatei lui Bashar al-Assad, apreciind ca misiunea lor "a fost indeplinita... citeste mai mult

