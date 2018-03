Vladimir Putin deapana amintiri "palpitante"

Presedintele Vladimir Putin a relatat cum, cu o ora inaintea ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Soci, a fost informat in legatura cu deturnarea unui avion apartinand unei companii aeriene din Turcia. Echipajul aparatului urmau sa indrepte aeronava spre locul de desfasurare a importantei competitii sportive.



"Exista o astfel de pagina extrem de delicata in istoria Olimpiadei. Si nu vorbim ca sa ne aflam in treaba", a declarat seful statului rus intr-un film realizat de Andrei Kondrasov si postat pe retelele de socializare. Potrivit spuselor sale, in 7 februarie 2014, a fost sunat de cei care raspuns de securitate chiar cand era in autobuzul care... citeste mai mult