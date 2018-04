„Peste 10 milioane de euro cheltuiţi fără nicio justificare reală. 1,5 ani fără niciun transplant de plămâni într-un centru acreditat despre care dânsa pretindea că poate face transplant "de mâine dimineaţă". NICIUNUL! ZECI de familii nenorocite de nişte inconştienţi. Gabriela Firea nu are o problemă cu asta, are o problemă cu faptul că spun eu adevărul”, scrie Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook. El se întreabă de ce timp de un an şi jumătate, de când PSD se află la putere, nu a avut loc niciun transplant la Spitalul „Sf. Maria” şi îi solicită Gabriela Firea să... citeste mai mult

acum 43 min. in Social, Vizualizari: 59 , Sursa: Adevarul in