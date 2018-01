”De ce pleacă medicii tineri din ţară? De-aia... pentru că se pare că ţara asta nu prea are nevoie de ei”, este mesajul lui Vlad Voiculescu.

”Vom rămâne cu lucanii atotputernici, toţi cu aceleaşi simptome, în stare de cercetare penală sau nu”, mai scrie fostul ministru pe Facebook, după care distribuie mesajul postat de o tânără, medic specialist gastroenterolog.

”Am ajuns aici prin muncă, multă muncă. Am intrat la unul dintre cele mai bune licee din oraşul natal dând examen de admitere. Am terminat liceul printre cei mai buni elevi. Am intrat la Medicina dând examen de admitere, nu concurs de dosare. Am terminat... citeste mai mult

ieri, 21:08 in Social, Vizualizari: 43 , Sursa: Adevarul in