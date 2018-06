Vlad Musta, Maria Cojocaru, Alexandra Crișan și Marcel Roșca sunt finaliștii ”The Four – Cei 4” după ce au reușit mai multe ediții la rând să își apere scaunele, iar acum se pregătesc pentru ultima luptă, în marea finală de sâmbătă, 9 iunie, de la ora 20.00, la Antena 1.

Vlad Musta, mezinul "The Four – Cei 4", s-a aflat pentru prima dată la un concurs, iar experiența l-a schimbat profund. "Lumea nu știa de mine, iar eu nu știam nici cum să folosesc o lavalieră, dar am demonstrat de fiecare dată de ce merit acest scaun și chiar îmi doresc acel contract! Vreau să cânt și să...