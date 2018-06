Vlad Musta este câștigătorul primului sezon al emisiunii ”The Four – Cei 4”! După ce a reușit să își apere scaunul timp de șase ediții, Vlad a impresionat din nou în marea finală, seara trecută, la Antena 1!

Marea finală ”The Four – Cei 4” a fost deschisă de Feli, care a pregătit o un moment special alături de Alexandra Crișan, Marcel Roșca, Maria Cojocaru și Vlad Musta, însă pe parcursul serii surprizele s-au ținut lanț! Anastasia Sandu și Lu’Chan au fost favoriții telespectatorilor trimiși înapoi direct în finala ”The Four – Cei 4”. Iar dacă revenirea Anastasiei a provocat bucurie în rândul juraților, care au menționat-o destul de des ca... citeste mai mult