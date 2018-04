Vlad Cosma a făcut o nouă serie de declarații despre decizia Instanței Supreme privind dosarul său și al tatălui său. El s-a arătat mulțumit de această decizie, dar a spus că mai are probe de dus.

„Mai sunt documente și probe. Am depus atât de multe și nu am apucat să le discutăm”, a spus Vlad Cosma.

Întrebat dacă se așteaptă și la o confruntare cu Lucian Onea, Vlad Cosma a răspuns afirmativ și a mai spus că ar fi în stare să meargă să facă și testul poligraf. „Aș fi vrut să vă dau un răspuns în maniera că sunt dispus să merg și testul poligraf cu acești domni, dar la ce am văzut și am trăit, nu mai am încredere. Da, mă gândesc că... citeste mai mult

