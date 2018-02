Fostul deputat Vlad Cosma, autorul înregistrărilor difuzate duminică seara la Antena 3, reacţionează la comunicatul DNA în care este acuzat că ar fi dorit să şantajeze procurorii DNA, prin intermediari, pentru a-şi câştiga o situaţie juridică favorabilă.

"Ca răspuns la comunicatul DNA:

1. M-am prezentat la DNA Ploiesti in ultimele saptamani doar in momentul in care am fost citat telefonic de catre domnii procurori.

2. Am fost citat prin telefon de politistul Iordache Mihai o data si de politista Florea Gabriela de două ori.

3. In momentul in care m-am prezentat, au dorit sa ma filmeze intr-un dosar penal, unde declaratiile au fost realizate cu incalcarea legii, si... citeste mai mult

azi, 02:45 in Politica, Vizualizari: 35 , Sursa: Replica in