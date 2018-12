Vlad si Andreea Cosma au povestit despre abuzurile savarsite de procurorii Lucian Onea si Mircea Negulescu, nu doar in dosarele care ii viza personal, ci si in dosarele altor “victime” care au ajuns in arestul de la Campina, in baza probelor false si a declaratiilor de martor mincinoase.

O noutate prezentata de Vlad Cosma in emisiunea lui Victor Ciutacu o reprezinta informatia potrivit careia Negulescu se pregatea sa execute o lista intreaga de generali SRI si judecatori, cu toate ca actiunea nu era de competenta lui, ci a Parchetului Militar.

