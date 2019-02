Vlad Cosma a fost audiat de Secția specială pentru investigarea magistraților. Acesta a mărturisit că a participat la pregătirile pentru evenimentul privat al familiei Ghiță, de la cramă, la care a participat Laura Codruța Kovesi.

Cosma a intrat în direct la Antena 3 unde a dat detalii despre acest eveniment.

”Am fost audiat la secția specială, unde sub jurământ am dat toate detaliile în legătură cu vizita doamnei Kovesi acasă la Sebastian Ghiță.

Anchetatorilor le-am declarat că am participat la acel eveniment, în sensul că am ajutat la pregătirea acestuia.

Nu am participat la masă. Am plecat în momentul în care...

