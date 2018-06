Vlad Alexandrescu: CCR si-a depasit competentele prin decizia in cazul Kovesi Liderul senatorilor USR, Vlad Alexandrescu, a declarat, joi, ca CCR, prin decizia in cazul sefei DNA Laura Codruta Kovesi, si-a depasit competentele si a afirmat ca acest lucru demonstreaza ca institutia a intrat intr-o "criza de credibilitate" in spatiul public.

