Duminica, 07 Ianuarie, 22:52

FCSB l-a împrumutat pe Vlad Achim la FC Botoșani, iar mijlocașul explică de ce s-a produs această mutare. Fotbalistul de 28 de ani regretă că nu va putea juca împotriva fostei echipe, având în contract o clauză care-i interzice acest lucru.

"Așa a fost situația cu Steaua, m-am înțeles cu FC Botoșani, am fost mulțumit de condiții, s-a ținut cont de ceea ce am cerut și am venit aici. Obiectivul e clar, intrarea în play-off, asta s-a discutat de la început, de când am negociat.

