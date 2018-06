Vizitator la AgriPlanta RomAgroTec 2018

Sunt fiu de țărani născut în perioada interbelică și nu m-am îndepărtat niciodată de pământ, de solul românesc.

Copil fiind, am lucrat la câmp alături de părinți. Am urmat școala medie tehnică agricolă unde se făcea foarte multă practică la câmp, în ferma școlii (150 ha). La facultatea de agricultură aveam câte 2 luni pe an practică în unități agricole de producție iar anul V era destinat numai activităților practice.

Pentru teza de doctorat am lucrat 5 ani direct și efectiv în câmpurile experimentale ale INCDA Fundulea, inclusiv în laboratoarele de analize privind... citeste mai mult

ieri, 16:36 in Agricultura, Vizualizari: 34 , Sursa: Agro-Business in