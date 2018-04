Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat marţi la sfârşitul conferinţei de presă că nu are de făcut niciun anunş cu privire la programul Vioricăi Dăncilă, ezitând astfel să răspundă la întrebarea ce viza vizita premierului în Israel.

„Programul premierului este anunţat de fiecare dată de către biroul de presă, dacă este ceva de anunţat vă va anunţa biroul de presă. Eu în acest moment nu am de făcut niciun anunţ cu privire la programul premierului pentru perioada următoare”, a declarat Nelu Barbu.

Potrivit surselor Adevărul, Viorica Dăncilă ar urma să plece miercuri într-o vizită în

