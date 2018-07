“Premierul Benjamin Netanyahu a decis sa efectueze o vizita oficiala in Romania, dar evenimentul va fi reprogramat. Intr-adevar, era planificata o intalnire G2G pentru luna august, dar Premierul Netanyahu a fost nevoit sa amane sosirea in Romania din cauza altor angajamente. Guvernul Romaniei a fost informat deja cu privire la acest lucru. Prim-ministrul Netanyahu si-a exprimat dorinta de veni in Romania alaturi de o delegatie importanta oficiala care va intensifica relatiile dintre cele doua state”, se arată în răspunsul ambasadorului Israelului la Bucureşti, Tamar Samash, în urma... citeste mai mult

