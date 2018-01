Vizita premierului japonez la Muzeul Satului

De Ziua Culturii Naţionale, a căzut guvernul României, prin demisia premierului Mihai Tudose. Cei cu care am discutat despre această criză şi-au exprimat îngrijorarea faţă de prea desele schimbări de premier. Cîtă informaţie am aduna, nu vom afla adevăratele motive pentru care au fost schimbaţi doi premieri într-un an. Cine ştie de ce a fost schimbat Grindeanu?… Dar Tudose de ce a fost silit să-şi scrie demisia? Din cauza doamnei ministru care comandă generali? Între premier şi un ministru, partidul l-a sacrificat pe brăilean. E un om mai direct, fără fineţuri diplomatice, nu poartă mănuşi de damă, aşa i-a pus în mişcare pe unguri, care au confundat... citeste mai mult