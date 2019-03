Vizita oficiala a lui Petre Daea la Braila incununata de promisiuni / Campurile vor arata ca inainte de ’89

Vizita oficiala la Braila a ministrului agriculturii. Acesta a inspectat statia de pompare Ialomita-Calmatui, din judetul Braila. Promite ca echipamentele vechi de 40 de ani vor fi inlocuite sau reabilitate. Concluzia a fost ca este un judet fruntas in ceea ce priveste repunerea in functiune a sistemului de irigatii si ca, in curand, toata suprafata care se iriga inainte de 1989, de peste 300.000 ha, va avea din nou apa asigurata.

“Sa grabim, pentru ca pe vremea asta curge praful in urma discului. E seceta, nu-i apa-n sol! (…) Un obiectiv important al tarii este reabilitarea sistemului de irigatii. In spiritul acestei decizii politice am construit programul de... citeste mai mult

