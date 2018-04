Antrenorul italian Cristiano Bergodi a fost alături de fiul său la palatul lui Becali din Aleea Alexandru. "Oferte de la echipe din Liga 1? Momentan nu e nimic! Dacă primesc vreo ofertă mă voi întoarce cu plăcere în România! Nu vreau să se facă acum niciun fel de speculaţii pentru că nu are nici un sens", a spus Cristiano Bergodi, conform gsp.ro.

Apoi, a vorbit despre vizita pe care a făcut-o la reşedinţa lui Becali din Aleea Alexandru: "Nu-mi vine să cred că cineva m-a văzut când am ieşit de acolo. Eram în taxi cu fiul meu şi după ce am văzut Casa Poporului ne-am oprit şi la Gigi la... citeste mai mult