Vineri, 09 Februarie, 23:07

Gigi Becali a fost în cantonamentul lui FCSB pentru a vorbi cu jucătorii înaintea meciului de sâmbătă cu CFR Cluj, de la ora 20:45.

"Lui Nedelcu i-am spus să mă ierte, dar tot ce am spus am spus pentru el. Dacă vrea să ajungă mare fotbalist, are fizic bun, are talent, capacitate de efort, dar trebuie să se uite la Pintilii și să facă ce face el. Așa va fi de 10 ori mai mare decât el.

Am vorbit cu jucătorii pe rând înaintea meciului cu CFR Cluj și le-am cerut să demonstreze că merită să joace aici. Am băut și două-trei guri de vin cu ei. Știu echipa, dar nu pot să o spun. Când joci cu Petrescu nu poți să spui... citeste mai mult