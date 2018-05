Vizită-bombă pentru Elena Udrea în Costa Rica. S-a trezit cu afacerista cu care s-a asociat să facă bani la Băile Boghiș.

În loc să se îmbogățească din această afacere, Lia Stanca s-a trezit cu intervenția procurorilor DNA, după ce Udrea a girat cauțiunea de cinci milioane de euro cu o parte din acțiunile de la Băi.

Lia Stanca a vizitat-o pe Elena Udrea luna trecută, potrivit ziaruldesalaj.

"Am fost in Costa Rica si am sa mai merg. Am fost in aprilie. Nu am mers la un om public. Situatia de la Bai Boghis... citeste mai mult